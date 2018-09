Deel dit artikel:













Uffelte klopt buurman na achterstand Uffelte-hoofdcoach Aaldert Hendriks kijkt toe (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Uffelte is het seizoen in de vijfde klasse A gestart met een derbyzege. Buurman Diever/Wapse kwam op voorsprong, maar zag de thuisploeg in de tweede helft twee keer scoren: 2-1.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Voor rust had Uffelte-spits Danny Boverhof de voorsprong op zijn schoen. Cristian Vernooy, de doelman van Diever/Wapse, redde met een fraaie reflex.



In een betere tweede helft kwamen de gasten in het groen-rood aan de goede kant van de score door een goal van Ruben van Kampen. In de 65ste minuut zette Boverhof beide partijen weer op gelijke hoogte. Vanaf de stip bleef de aanvaller koel.



Wever

Lang leek de derby af te stevenen op een remise. Tot Rik Wever drie minuten voor tijd de bal van dichtbij binnen knikte. De treffer van de rappe spits betekende de beslissing in Uffelte. Het laatste fluitsignaal werd door de hoofdtrainer van Uffelte Aaldert Hendriks met veel gejuich ontvangen.