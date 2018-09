Hoogeveen koploper hoofdklasse A na uitzege bij DEM

VOETBAL - Hoogeveen is de nieuwe koploper in de zondag hoofdklasse A. Op bezoek bij de voormalige koploper DEM uit Beverwijk won de ploeg van trainer Nico Haak met 1-3. De promovendus brak niet onder de druk van DEM en kantelde de verhoudingen in de tweede helft.

"In de eerste twintig minuten hadden wij de overhand," stelt Haak stellig. "In die tijd creëerden we vier kansen waarvan Tom Heerkes er één benutte. Daarna begon DEM de druk op te voeren en werden we wat terug gedrongen. Vlak voor rust viel hierdoor de gelijkmaker."Na de rust hield DEM de druk er ook vol op, maar uit een corner voor Hoogeveen maakte invaller Twan Berends plotseling de 1-2. "Dit zorgde ervoor dat DEM meer risico ging nemen en dat zorgde ervoor dat wij meer ruimte kregen."Daniel Manning maakte dankbaar gebruik van deze ruimte en zette zijn ploeg op een 1-3 voorsprong. De thuisploeg zette hierna alles op de aanval, maar er werd niet meer gescoord. "In die periode kregen wij nog veel kansen omdat DEM de ruimte nog meer vrij maakte, maar helaas werd daarvan geen kans benut," legde Haak uit."De 1-2 was het breekpunt van de wedstrijd," analyseert de trainer. "Uiteindelijk hebben we terecht gewonnen, aangezien we heel goed en slim gespeeld hebben. De jongens hebben de aanwijzingen in de rust goed opgepakt en uitgevoerd op het veld."Door de overwinning van Hoogeveen staat de ploeg nu eerste in de hoofdklasse met tien punten uit vier wedstrijden. Achilles 1894, DEM en RKZVC volgen op één punt achterstand. Dat overstijgt alle verwachtingen van de ploegleiding en geeft vertrouwen voor de rest van het seizoen: "We hebben goede spelers en we trainen hard. We leren elk weekend over de wetten van de hoofdklasse en ik heb geluk dat de jongens snelle leerlingen zijn. Als we zo blijven spelen zit er misschien wel een prijsje in, maar zover kunnen we nog niet vooruit kijken. We genieten nu vooral van onze prestaties in de hoofdklasse."Volgend weekend speelt Hoogeveen tegen Be Quick 1887, dat één na laatste staat in de ranglijst.