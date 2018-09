Deel dit artikel:













Beschilderde lijven stelen de show in Roden De modellen worden beschilderd in Roden (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) In Roden wordt het Noord-Nederlands Kampioenschap Bodypaint gehouden (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Een model heeft koning Willem-Alexander op haar borst staan (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Je kunt het zien als schilderen op een levend doek. In Roden werd vandaag het negende Noord-Nederlands Kampioenschap Bodypaint gehouden.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Drieëndertig kunstenaars uit binnen- en buitenland zijn afgereisd naar Roden. De artiesten komen onder andere uit Litouwen, Duitsland en Zuid-Afrika. "Sommige artiesten werken in teams anderen solo", vertel Tanja Hommes die het kampioenschap organiseert.



Het is voor de modellen een hele onderneming om mee te doen. Het duurt namelijk vier tot zes uur voordat hun hele lijf beschilderd is, maar het resultaat mag er zijn. Een van de modellen is van top tot teen oranje gekleurd. Op haar rug staat onder andere een portret van koningin Maxima.



Doucheputje

"Het is een uit de hand gelopen hobby", vertelt model Selina. "Ik deed eerst extreme make-up, zoals modellen op een catwalk hebben, maar nu doe ik dit." Als de tijd voorbij is komt de jury alle kunstwerken bekijken en worden alle modellen op de foto vastgelegd. Daarna verdwijnt de verf in het doucheputje.



De tiende editie van het kampioenschap wordt volgend jaar niet meer tijdens de Rodermarkt gehouden, maar op 15 juni.