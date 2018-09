Deel dit artikel:













Drentse militairen doen 'heitje voor een karweitje' in Litouwen Militairen van de kazerne in Havelte spitten een tuin om in Litouwen (foto: Ministerie van Defensie) Er werden tijdens 'een heitje voor een karweitje' veel appels geplukt (foto: Ministerie van Defensie) Hout wordt gekloofd, zodat de kachel bij deze bewoner komende winter kan branden (foto: Ministerie van Defensie)

Tuinen omspitten, houthakken of kleine huishoudelijke klusjes. Drentse militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte, die gelegerd zijn in Litouwen, hebben zich afgelopen week van hun beste kant laten zien aan de inwoners van de stad Svencionys.

Lachend en druk pratend in het Engels lopen twee Litouwse studenten door de straten van de stad. Twee Nederlandse militairen volgen in hun kielzog. De studenten hebben net geluncht met 'hun soldaten' op het grasveld achter de school, samen met de rest van de groep studenten en 25 Nederlandse militairen. De hele ochtend hebben ze kleine klussen gedaan bij inwoners van deze stad aan de oostgrens van Litouwen. Het is inmiddels middag en ze gaan op zoek naar nieuwe klusjes om te doen.



Tuin omspitten

De sfeer zit er goed in, de studenten weten precies de weg in de stad en kloppen aan bij een huis. “Heitje voor een karweitje?”, vragen ze aan de oudere dame, die verbaasd in de deuropening staat. Na enige uitleg in het Litouws, en de nodige vertaling in het Engels voor de militairen, begeleidt de bewoonster hen naar haar grote tuin die vol staat met planten en bloemen. Ja, er zijn genoeg klusjes om te doen. De tuin kan bijvoorbeeld wel worden omgespit zodat het geschikt is om nieuwe groente laten groeien. De militairen gaan enthousiast aan de slag met het omspitten van de aarde.



Samenwerking met studenten

Het 'heitje voor een karweitje' is een samenwerking tussen de Drentse militairen van het 44 Pantserinfanteriebataljon en studenten van een lokale school. Zij gaan van deur tot deur met de vraag of ze de inwoners ergens mee konden helpen. Organisator majoor Robbert van Leerdam: “De studenten zijn hierin de verbindende factor. Ze leren Engels op school en kunnen dus de taal oefenen met de NATO-militairen. Daarnaast fungeren ze als vertaler voor de veelal niet-Engels sprekende bevolking.”



De militairen hebben veel klussen rondom de huizen gedaan. Litouwers leven veelal van hun eigen verbouwde producten, zoals aardappelen. Ook worden veel kachels nog gestookt met hout, daarom is er ook veel hout gehakt, zodat de inwoners dat op voorraad hebben voor de winter. Verder zijn er tochtstrips geplaatst, planten geruimd, bomen gesnoeid en heel veel appels geplukt.



In contact met de Litouwers

Het is de derde keer dat er een social project als dit georganiseerd wordt in Litouwen. Het doel is niet alleen om mensen te helpen die het nodig hebben. Van Leerdam: “We willen in contact komen met Litouwers en een positief beeld neerzetten van Nederlandse militairen. De militairen krijgen zo ook een beter inzicht in het land waar ze te gast zijn.”



De nieuwe lichting Nederlandse militairen is inmiddels alweer bijna halverwege hun inzet in Litouwen. De komende weken gaat zij zich voorbereiden op twee grote internationale oefeningen met Tsjechen, Belgen, Luxemburgers, Duitsers en Litouwers.