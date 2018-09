Seizoensstart VKW in eerste klasse gestaakt: Scheidsrechter geblesseerd

VOETBAL - De seizoensstart van VKW uit Westerbork in de eerste klasse F heeft heeft slechts veertien minuten geduurd. In de thuiswedstrijd tegen Noordster raakte de scheidsrechter geblesseerd en door het ontbreken van vervanging kon er niet verder worden gespeeld.

VKW won vorig seizoen overtuigend de titel in de tweede klasse en promoveerde zodoende naar de eerste klasse F. Vandaag had tegen Noordster de eerste wedstrijd moeten zijn, maar al na veertien minuten greep de scheidsrechter naar zijn kuit en na behandeling van de verzorgster van VKW bleek dat hij niet verder kon fluiten.De grensrechters waren niet bevoegd de wedstrijd te fluiten en er was geen reserve-scheidsrechter ter plaatse. Hierdoor zat er niets anders op dan de wedstrijd bij een stand van 0-0 te staken.Doordat er niet gescoord was zal de wedstrijd tussen VKW en Noordster bij de eerste volgende inhaalmogelijkheid volledig worden overgespeeld. De datum hiervoor is nog niet bekend.