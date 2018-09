De vijfde klasse F: Erica'86 wil niet langer lelijk eendje zijn

VOETBAL - Van lelijk eendje naar mooie zwaan. Dat is de doelstelling van vijfdeklasser Erica'86. De ploeg uit Zuidoost-Drenthe staat centraal in het eerste inkijkje van het tv-programma Onze Club in de vijfde klasse F.

De uitzending van Onze Club, met Erica'86

Na jaren in de kelder van de vijfde klasse F wil Erica'86 het imago opvijzelen. Dorpeling Cor Huls staat sinds december 2017 aan het roer bij de rood-gelen en eindigde na een sterke inhaalrace afgelopen seizoen op de knappe zesde plaats.Zaterdagmiddag tijdens de seizoensopening kwam VCG op bezoek. Bij de opponent uit Geesbrug debuteerde Gert Veenstra als hoofdcoach. Hij zag na tien minuten de thuisploeg op voorsprong komen via Jasper Hogenberg.Nog voor rust maakte Remon Benjamins, oud-speler van onder meer Elim, gelijk vanaf de stip (1-1). In de tweede helft maakte VCG rap twee goals. Zo tekende Mark Brinks voor de 1-2. Het publiek in Erica, dat de afgelopen jaren niet is verwend, hield de adem in.Erica '86-hoofdcoach Cor Huls greep in door stormram Bobby Veldman in te brengen, maar de oefenmeester zag met lede ogen aan dat de thuisploeg nog eens drie tegentreffers slikken moest. Bij 1-6 klonk het eindsignaal, waarna de gasten in het groen-wit getrakteerd werden op een kratje bier.Zo is het Erica'86 in de eerste poging nog niet gelukt het imago wat op te poetsen. Wél mocht de club een trouwe supporter tijdens de traditionele verloting blij maken met vijf jaar lang een gratis APK-keuring. Volgende week zondag staat een nieuwe ploeg uit de vijfde klasse F centraal in Onze Club.