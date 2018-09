Zes goals in waterige derby tussen VAKO en SVZ

VOETBAL- Vries tegen Zeijen ofwel VAKO versus SVZ. Aan de start van de competitie in de derde klasse B stond meteen deze derby op het programma. Voor velen uit deze omgeving de wedstrijd van het seizoen. Enige spelbreker deze middag was de regen want beide teams maakten er net als vorig seizoen een prima schouwspel van.

Op sportveld Fielliettaz waren we voorbereid op minstens 5 goals daar beide ploegen vorig seizoen ieder een keer met 1-4 wisten te winnen. Dit gevoel werd kracht bij gezet door legio kansjes voor zowel VAKO als de SVZ. De gasten namen iets meer het initiatief en werden vooral gevaarlijk over de linker flank waar Avner Leidelmeyer het eerste kwartier ongrijpbaar leek. Het tweede deel van de eerste helft leek de thuisploeg het beter voor elkaar te hebben en aan de hand van de topscoorder van vorig seizoen wisten ze dit na een half uur spelen uit te drukken op het scorebord. Patrick Steenbergen, vorig seizoen goed voor 22 treffers, schoot een rebound van dichtbij binnen. Deze 1-0 was tevens de ruststand ondanks dat beide ploegen nog wel wat kansen kregen.Na de koffie nam SVZ opnieuw het initiatief en de eerste echte kans betekende ook meteen de gelijkmaker. Een voorzet van Jochem Haverkate viel prima voor de voeten van Leidelmeyer die ongestoord een hoek mocht kiezen. De 1-1 mocht niet lang op het scorebord staan want amper 8 minuten later scoorde Melvin Nuwold de 2-1 voor VAKO. Niet lang daarna viel alweer de gelijkmaker. Joost de Rooij zag zijn vrije bal pardoes over alles en iedereen heen gaan en in het doel verdwijnen na een vervelende stuit.Waar we dachten de mooiste van de middag te hebben gezien, toonde Tim van Huffelen zijn klasse voor VAKO. Met een prachtige krul in de bovenhoek zette hij zijn ploeg voor de derde keer op een voorsprong. Echter ook de 3-2 had geen lang leven op het scorebord. 5 Minuten voor tijd scoorde Max de Vries de laatste van de middag. Hij mocht bij de eerste paal een rebound binnen tikken voor SVZ waarmee de derby in een 3-3 remise eindigde. Een prima uitslag bij een wedstrijd die bol stond van de kansen voor beide partijen en daarom geen verliezer verdiende.