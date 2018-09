Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dutch Open grasbaanraces Roden afgelast: "Dit is een domper" Voor de derde keer dit jaar werden de wedstrijden van de Open Dutch Grassbaan races afgelast. Dit keer in Roden. (foto: Archief RTV Drenthe - Maurice Vos)

MOTORSPORT - De finalewedstrijd van de Open Dutch Grass Track competitie in Roden is in het water gevallen. Door de hevige regenval heeft de organisatie moeten besluiten de wedstrijd af te gelasten. Dit seizoen werden slechts twee van de vijf geplande wedstrijden verreden. Onder meer William Matthijssen, voormalig inwoner van Annen, werd samen met bakkenist Sandra Mollema tot kampioen gekroond.

Seizoen voorbij

Vanmorgen werden nog wel de trainingen verreden, maar na de rijders-voorstelling braken de hemelsluizen open en werd het al snel duidelijk dat het te nat was om de wedstrijd door te laten gaan. Eerder dit seizoen werden ook al de wedstrijden in Eenrum en Noordwolde afgelast. In Noordwolde had dat vooral te maken met de droogte.



"Het ging gewoon niet," stelt de voorzitter van de Stichting Motorsport Roden Bert Oosterling teleurstellend. "En dat is een grote domper voor alle vrijwilligers die al anderhalve week naar dit evenement toe hebben geleefd en gewerkt. Ook voor de coureurs is dit geen leuke manier om het kampioenschap af te sluiten. Een sportman wil het kampioenschap op de baan winnen en niet op papier in de schoot geworpen krijgen."



Het is reglementair niet mogelijk de wedstrijd op een later tijdstip nog te laten verrijden. Ook laat de krappe grasbaan-kalender dit niet toe. Bovendien verloopt binnenkort de vergunning in Roden voor het organiseren van de wedstrijden voor dit seizoen. Een herkansing komt er derhalve niet.



WK Grasbaan

Ondanks de teleurstelling kijkt Oosterling wel positief naar de toekomst. "Volgend seizoen bestaat de club 50 jaar en we hebben een aanvraag gedaan om de finale van het WK te mogen organiseren. Daar komt waarschijnlijk in november uitsluitsel over. Bezoekers die voor vandaag een kaartje hadden gekocht krijgen voor volgend jaar sowieso gratis entree op vertoon van dit toegangsbewijs. Ook als het volgend jaar een WK race blijkt te zijn," aldus Oosterling.