Drenten grijpen naast Gouden Venus van Milo

David de Graaf uit Wanneperveen en Jennette Mooibroek uit Emmen hebben naast de Gouden Venus van Milo en de bijbehorende 10.000 euro gegrepen. De prijs wordt uitgereikt aan de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de samenleving.

De Graaf en Mooibroek waren twee van de in totaal honderd genomineerden. Mooibroek heeft niet-aangeboren hersenletsel en geeft onder meer hierover voorlichting. De Graaf heeft het Syndroom van Down. Dat weerhoudt hem er niet van om te werken in een supermarkt, bij een theeschenkerij en als fotograaf voor de Meppeler Courant.De hoofdprijs ging naar Imke Simons. Zij heeft reuma en ernstige nekproblemen. Na de geboorte van een tweeling, die beiden kampen met gezondheidsproblemen, richtte ze de stichting LIVA op. De stichting ondersteunt bij complicaties in de zwangerschap, of helpt gezinnen die een kind hebben met een chronische, terminale, levensbedreigende ziekte of handicap.