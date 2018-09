Deel dit artikel:













Dames E&O kunnen na 504 dagen weer juichen Vreugde in de kleedkamer van E&O Dames 1. Voor het eerst in 504 dagen wint de ploeg een officiële competitiewedstrijd. (foto: Facebook - Mieke Korpel)

HANDBAL - Ontlading in de kleedkamer. Eindelijk is er gewonnen. De dames van E&O uit Emmen moesten er 504 dagen op wachten, maar in een moeizame thuiswedstrijd tegen Hercules zegevierde de ploeg van trainer Henk Smeenge met 23-22.

504 dagen

De laatste keer dat de meiden van E&O mochten juichen voor een zege in een officiële competitie wedstrijd was op 7 mei 2017 in de uitwedstrijd tegen DSVD om lijfsbehoud in de Eredivisie. Het jaar daarop won de ploeg geen enkele wedstrijd en degradeerde het naar de eerste divisie. Nu, precies 504 dagen na die laatste overwinning, was het eindelijk raak.



Na een goede openingsfase waarin al snel een voorsprong werd gerealiseerd, leek de jonge ploeg het toch te moeten afleggen tegen de oudere en forsere dames van Hercules. De bezoekers zetten een sterke defensie neer en de dames van E&O wisten dat maar moeilijk te doorbreken.



Dames geven niet op

In de tweede helft verbeterde het spel van E&O. In de omschakeling en in de counter op de aanvallen van Hercules kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. In de slotfase kwam E&O zelfs weer op voorsprong en uiteindelijk sleepten de dames een 23-22 zege uit het vuur.



"De kracht van deze dames is dat ze nooit opgeven," geeft Smeenge aan. "Dat was ook in de afgelopen wedstrijden te zien. Het was wel een stroeve wedstrijd en het spel moet ook echt nog wel beter, maar de meiden hebben veerkracht getoond en zijn altijd in een overwinning blijven geloven. Deze overwinning is goed voor het zelfvertrouwen en zorgde voor een grote ontlading binnen de ploeg," aldus de trainer.



Goed voor het proces

Op de vraag of de zege tegen Hercules een bevrijdende overwinning is wilde Smeenge nog niet op vooruitlopen. "Volgend weekend staat er alweer een moeilijke wedstrijd op het programma, maar we zitten in een stijgende lijn en hopelijk is dit een voorbode voor meer. We hebben een sterk collectief, maar we staan aan het begin van een proces. Deze zege helpt enorm."