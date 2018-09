Deel dit artikel:













Onze Club met een nieuwe rubriek: 'de 5e klasse F' Bekijk hier de nieuwe uitzending van Onze Club

VOETBAL - In de derde aflevering van het seizoen ziet u vier samenvattingen uit het amateurvoetbal en starten we met een nieuwe rubriek, namelijk 'de vijfde klasse F', waarin we wekelijks een club uit deze klasse volgen en dan verder kijken dan alleen de prestatie van het vlaggenschip. In de eerste uitzending aandacht voor een op-en-top vijfdeklasser: Erica'86.





Bekijk hier: De uitzending van Onze Club De vier samenvattingen in Onze Club zijn: ACV - AZSV uit de zaterdaghoofdklasse, uit de zondaghoofdklasse de Drentse ontmoeting tussen Alcides en Hoogeveen. Verder nog twee burenruzies uit de derde- en vijfde klasse zondag: VAKO ontving in Vries SVZ uit Zeijen en Uffelte was gastheer van Diever-Wapse.