Tweede nederlaag op rij voor MSC

VOETBAL - MSC uit Meppel heeft in de hoofdklasse A de tweede nederlaag op rij geleden. Tegen AWC uit Wijchen kreeg de ploeg van Berry Zandink genoeg kansen, maar slechts één werd benut. De tegenstander was veel effectiever en zorgde uiteindelijk voor de eindstand van 4-1.

De uitzending van Onze Club

Het is een beetje de tendens van dit seizoen. MSC lijkt de overhand te hebben in een wedstrijd, maar weet dit niet om te zetten in een zege. De ploeg creëert voldoende kansen, maar is slordig in de afwerking. Zo ook zondagmiddag in Wijchen waar de Meppelers met 4-1 onderuit gingen tegen AWC."Dat moet er echt uit," duidt Zandink op de inefficiëntie van zijn team. "Misschien moeten de jongens beseffen dat we niet zo goed zijn als we denken. In de voorhoede moeten we veel scherper zijn en voor ons eigen doel moet het een stuk soberder. Niet al dat gekap en gedraai. We moeten de kansen die we krijgen omzetten in resultaat, want we zijn zeker niet minder dan de ploegen waar we nog tegen moeten spelen."Al voor rust keek MSC tegen een achterstand van 2-1 aan. De eerste twee doelpunten aan de kant van AWC waren vooral te wijten aan slordigheden op het middenveld, stelt Zandink: "De kans voor de eerste goal van AWC creëren we zelf door slordig balverlies. Deze wordt meteen benut. Bij de tweede goal raakt Veltmaat de bal verkeerd en die gaat vervolgens richting ons doel. Daar frommelde de tegenstander hem binnen. Soms zit op zulke momenten ook alles tegen."Kort daarna maakte Danny Bijlsma wel de aansluitingstreffer, maar het bleek de laatste aan de kant van MSC. In de slotfase van de tweede helft schoot AWC nogmaals twee keer raak en daarmee werd de eindstand bepaald.Door de nederlaag staat MSC nu op de veertiende plaats in de ranglijst van de hoofdklasse A. Toch denkt Zandink dat zijn ploeg de moeilijke tijd te boven gaat komen: "We zijn nog door niemand van de mat gespeeld en alleen DEM was naar mijn gevoel echt een betere ploeg. Ik heb het gevoel dat het bij ons nog gaat komen. Volgend weekend spelen we tegen RKHVV dat onder ons staat en dat kan zomaar eens de kentering in het seizoen zijn."