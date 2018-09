Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Samenvatting: FC Emmen - PEC Zwolle Emmen verliest met 0-1 van PEC Zwolle (foto: Gerrit Rijkens)

FC Emmen is er in eigen huis opnieuw niet in geslaagd een overwinning uit het vuur te slepen. Op de Oude Meerdijk werd vanmiddag met 0-1 verloren van PEC Zwolle.





Klik hier om deze samenvatting van FC Emmen - PEC Zwolle te bekijken



Bovenstaande samenvatting is het mooist met je geluid aan en op je laptop of pc. Wil je de samenvatting toch op je mobiel of tablet bekijken, dan raden we je aan dit via de mobiele website te doen. Net als iedere week maken we een speciale samenvatting met onze mooiste wedstrijdfoto's en het commentaar van Niels Dijkhuizen en René Posthuma.