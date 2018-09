Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Minikraan brandt uit in Assen De kraan staat in lichterlaaie (foto: Persbureau Meter) Brandstichting wordt niet uitgesloten (foto: Van Oost Media) Brandweerlieden proberen het vuur te blussen (foto: Van Oost Media)

Een minikraan aan de Klaverstraat in Assen is vanavond in vlammen opgegaan.

Op het moment dat de brandweer bij het vuur arriveerde, sloegen de vlammen al uit de kraan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.