Dick Lukkien: We hebben Zwolle geholpen

VOETBAL - Dick Lukkien vond dat zijn ploeg tegen PEC Zwolle, op basis van het aantal kansen een punt had verdiend, maar een slechte wedstrijd speelden. "Vooral de eerste helft was de slechtste tot nu toe", aldus de oefenmeester.

Volgens Lukkien was het spel van zijn team heel slordig, het tempo te laag en overdreef zijn ploeg in het voetballen. "Zij zetten hoog druk en wij besloten om bijna alle ballen in de opbouw op onze backs te spelen in plaats van van onze spitsen."Het brengen van Anco Jansen en Jafar Arias sorteerde na rust even in effect, maar echte grote kansen bleven uit. "Daarna probeerden we opportunistischer te spelen, maar waren de hoge ballen matig en kwam er nauwelijks een voorzet vanaf de flanken. Toch kregen we nog een kans op een presenteerblaadje en ja, die moet Jafar maken.""Al met al hebben we Zwolle, dat in zwaar weer zat, geholpen en dat moet je niet willen als promovendus. Die drie punten van vorige week hadden goud waard kunnen zijn, nu blijven we een beetje hangen. Overigens nog wel steeds op een prima positie natuurlijk", besluit Lukkien.