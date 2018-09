DrentheDoc #1: Dromend met zijn penseel over het linnen

Evert Musch was een Nederlands kunstschilder die het Drentse landschap als geen ander wist vast te leggen op het doek. Margriet Benak interviewde hem in 2004, drie jaar voordat de schilder overleed. Ze ging met hem mee op pad en maakte de documentaire 'Dromend met zijn penseel over het linnen.' Presentatrice Marjolein Knol heeft een voor- en nagesprek met radiomaker Benak.

DrentheDoc is een nieuwe podcast van RTV Drenthe, met de mooiste verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Eens in de maand duiken we de radioarchieven voor je in en zorgen er zo voor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel ook als podcast nog eens te beluisteren is. Tips? Mail podcast@rtvdrenthe.nlHoe zien de schilderijen van Evert Musch eruit?Documentaire Dromend met zijn penseel over het linnenInterview met Margriet Benak over de documentaire en de schilder