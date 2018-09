Deel dit artikel:













Kjell Scherpen opnieuw verkozen tot man van de wedstrijd Kjell Scherpen redt op een Zwolse doelpoging (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Voor de derde keer dit eredivisieseizoen is Kjell Scherpen 'man of the match' geworden. Volgens jullie was de sluitpost de beste speler van FC Emmen tegen PEC Zwolle.





In totaal brachten 644 mensen hun stem uit na de wedstrijd FC Emmen - PEC Zwolle.



Kjell Scherpen kan dus opnieuw een blik bruine bonen tegemoet zien. Eerder kreeg hij het presentje ook al na de wedstrijden tegen ADO Den Haag (2-1 winst) en Ajax (5-0 verlies). Scherpen kreeg meer dan dertig procent van de stemmen. Anco Jansen zag zijn invalbeurt tegen Zwolle beloond worden met een tweede plek, hij kreeg iets meer dan 12 procent van de stemmen. Derde is rechtsback Gersom Klok, met 11 procent van de stemmen.In totaal brachten 644 mensen hun stem uit na de wedstrijd FC Emmen - PEC Zwolle.Kjell Scherpen kan dus opnieuw een blik bruine bonen tegemoet zien. Eerder kreeg hij het presentje ook al na de wedstrijden tegen ADO Den Haag (2-1 winst) en Ajax (5-0 verlies).