Ondanks regen brandt het veen bij Meppen nog steeds

Het is nog onduidelijk wanneer er een einde komt aan de veenbrand bij het Duitse Meppen. Wekenlang al staat een stuk van inmiddels 1200 hectare veen in brand.

Ondanks de lagere temperaturen en de regen van de afgelopen dagen, vertelt de Duitse brandweer aan NDR dat er nog niets te zeggen valt over wanneer de brand uit is. Dat heeft onder meer te maken met nog talloze ondergrondse brandhaarden.Ook zitten er munitieresten in de grond, omdat het leger oefent in het gebied. Dat maakt het moeilijker voor de brandweer om een einde te maken aan de brand.Volgens NDR wordt vanmiddag meer duidelijk over de stand van zaken in het gebied. Dan geeft de Duitse overheid van milieu meer informatie.De brand ontstond, nu bijna drie weken geleden, na een rakettest. Duitse militairen vuurden tijdens een oefening een raket af vanuit een helikopter. Het vuur moest geblust worden door een rupsvoertuig, maar dat kreeg pech. Het vervangende voertuig stond ter reparatie in een werkplaats. Blussen kon dus niet en daardoor kon het smeulende vuur zich verspreiden.