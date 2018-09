Bijzonder: gemeente en provincie ruilen van weg

De Provincie Drenthe en de gemeente Emmen ruilen de Rondweg (N391) en de weg Emmen - Klazienaveen (N862).

De Rondweg gaat naar de provincie en de gemeente Emmen krijgt de weg Emmen-Klazienaveen er voor terug. Doel is om de doorstroming en verkeersveiligheid op de Rondweg en de weg Emmen-Klazienaveen te verbeteren. Daar wordt al langere tijd over gesproken.De provincie gaat de N391 ombouwen tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle aansluitingen van de Rondweg vanaf de N34 tot en met de kruising Pottendijk worden aangepakt.De gemeente Emmen wil met de aanpak van de weg Emmen-Klazienaveen (N862) de doorstroming op deze weg verbeteren tussen de aansluiting met de A37 en de Dordsestraat. Daarvoor worden twee opties onderzocht. De ene is een verdubbeling van de weg, de andere is de aanleg van een parallelweg tussen de A37 en Nieuw-Dordrecht, aansluitend op de Phileas Foggstraat.Met de aanpak van de wegen is een bedrag gemoeid van 90 miljoen euro. Beide partijen nemen ongeveer de helft voor hun rekening.Als Provinciale Staten en de gemeenteraad van Emmen akkoord gaan kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat het werk in 2028 helemaal uitgevoerd kan zijn.