Na herfst komt zonneschijn: mooi weer op komst Nazomerweer krijgen we de komende dagen met zon en wolkenvelden (foto: Pixabay)

Het herfstige weer van de afgelopen dagen, met veel wind en regen, blijkt maar van korte duur.

Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag krijgen we namelijk mooie nazomerdagen, met temperaturen die oplopen tot 20 graden.



Vandaag nog herfst

"Vandaag hebben we nog te maken met een krachtige noordwesten wind. Ook trekken er vanmiddag nog een paar buien over. Later vanavond klaart het op en is het op de meeste plaatsen droog."



Van der Zwaag vertelt dat vanaf morgen de luchtdruk stijgt, waardoor het droog wordt en blijft. "Ook gaat de temperatuur morgen omhoog naar een graad of 16. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af."



De wind draait

Vanaf woensdag draait de wind. Die komt dan uit het zuiden of zuidwesten. "Dat zorgt voor warmere lucht, met op woensdag al temperaturen tot 18 graden."



20 graden op donderdag

"Donderdag wordt het 20 graden. Het is dan heerlijk zonnig weer, met af en toe wel wat wolken. Voorlopig krijgen we ook geen regen van betekenis."



Vanaf vrijdag wordt het wel weer iets koeler, dan wordt het maximaal een graad of 16.