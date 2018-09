Welke klus blijft bij jou het langst liggen?

Zijn jouw muren toe aan een nieuw likje verf of heb je nog geen tijd gehad om alle kabels bij de televisie uit de knoop te halen? Je bent niet alleen.

Bij 8 op de 10 mensen blijven dit soort klusjes in huis gemiddeld 2 jaar lang liggen. Dat blijkt uit onderzoek van DirectResearch, in opdracht van Centraal Beheer.Onderstaande vijf klussen worden het vaakst uitgesteld. Aan welke klus in huis kom jij maar niet toe? Klik op het rode pijltje bij een klus om het ons te laten weten.