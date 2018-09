Boete en rijontzegging voor veroorzaken ernstig ongeval Nijensleek

Een 26-jarige man uit Wolvega is voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Nijensleek in 2016 veroordeeld tot een boete van in totaal 500 euro. De man heeft gezwijnd met die veroordeling. De rechter zag voldoende om de man veel zwaarder te straffen. Dat kon niet, die zwaardere feiten werden de man niet verweten.

De man uit Wolvega reed die vroege ochtend in december in zijn auto zwaar onder invloed van drugs over de Hoofdweg in Nijensleek. Door de drugs slingerde hij over de weg en kwam daardoor op de rechter weghelft terecht. De man veroorzaakte een frontale botsing.De brandweer zaagde de man uit de wagen. Hij belandde in het ziekenhuis. Bloedonderzoek wees uit dat de man extreem veel amfetamine (speed) had gebruikt. Het rijbewijs van de man werd afgenomen. Door een fout bij het Openbaar Ministerie kreeg hij dat papiertje kort daarop weer terug. ‘Onverteerbaar’, mopperde de rechter op zitting.De rechter hekelde niet alleen deze fout. De zaak is zonder reden bij het Openbaar Ministerie blijven liggen. De officier van justitie verweet de verdachte ‘slechts’ de verkeersfout ‘het onvoldoende rechts houden op de weg’. Hiervoor staat een boete van 100 euro. De rechter vond dat er voldoende aanleiding was geweest om de man volgens het 'zwaardere' artikel 5 van de verkeerswet te kunnen veroordelen.Dit artikel houdt gevaarlijk rijgedrag in en is een overtreding waarvoor twee maanden cel of een maximale boete van 4100 euro opgelegd kan worden. Maar de rechter mag de verdachte niet veroordelen voor iets anders dan ten laste is gelegd. Het bleef daarom bij de boete van 100 euro plus 400 euro boete voor het rijden onder invloed.De man kreeg ook een rijontzegging van zes maanden en een voorwaardelijke celstraf van vier weken opgelegd.