Bezetters buurtgebouw Bargermeer: Als het nodig is, blijven we hier slapen

De actievoerders in het buurtgebouw in de Emmer wijk Bargermeer zetten alles op alles om hun zin te krijgen. "Als het nodig is blijven we hier slapen. We wachten net zo lang tot de burgemeester komt."

Zo'n tien mensen bezetten op dit moment buurtgebouw 't Bargermeertje. Ze zijn niet te spreken over het interim-bestuur dat de boel draaiende moet houden. "We willen graag ons buurtgebouw terug. Voornamelijk voor de kinderen, voor de ouderen en mensen die heel graag activiteiten willen doen. Zoals bingo en darten", zegt Bianca Bakker van het actiecomité."Het interim-bestuur doet niks. Ze zijn hier 's avonds wel aanwezig om te vergaderen, maar wij weten als leden helemaal niet wat er nu verder gaat gebeuren. Vanavond zou er een nieuwe ledenvergadering zijn, zodat we een nieuw bestuur zouden kunnen kiezen. Want dat willen we graag, een jong en fris bestuur. Maar voor de zoveelste keer heeft het interim-bestuur de ledenvergadering opgeschort."Volgens Bakker is er wel contact geweest met het tijdelijke bestuur. "Er zou een brief gestuurd worden, maar ik heb nog geen brief gezien. We weten dus nog steeds van niks. Het duurt ons gewoon te lang."Het actiecomité wil dus graag in gesprek met burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen. "We willen dat hij eindelijk eens naar z'n leden gaat luisteren. Als het nodig is blijven we slapen. We wachten net zo lang tot de burgemeester komt. Als hij vandaag of morgen niet komt, dan zullen we moeten blijven overnachten en dat zullen we dan ook zeker doen.De politie kwam nog even kijken bij de actie. Zij laten de actievoerders hun gang gaan. Ze worden niet weggestuurd.