Geheime nieuwe boomhutten kunnen nog niet geboekt worden

Timmeren, zagen en bouwen. Op vier plekken in Drenthe wordt op dit moment hard gewerkt aan grote boomhutten, bestemd voor verhuur.

Dat gebeurt in het kader van een nieuw tv-programma dat begin volgend jaar wordt uitgezonden bij de Evangelische Omroep (EO). De opvallende vakantieverblijven zijn eind deze week klaar, maar mogen pas na de uitzendingen begin volgend jaar worden verhuurd."We hebben de eerste aanvragen al binnen", zeg Erik Eefting van activiteitencentrum Joytime in Grolloo. Hij bouwt een boomhut die geschikt is voor vergaderingen, lezingen en andere evenementen. "Mensen willen eigenlijk begin oktober er al, in maar dat gaat gewoon niet. Als de hut hier klaar is moet er nog wel heel wat gebeuren aan de inrichting. We mogen ook pas in januari het echt commercieel wegzetten. Pas na dat alles is uitgezonden."Het programma 'De Boomhut Battle' is de opvolger van 'Boomhut XXL' dat bij SBS6 werd uitgezonden. De makers van de tv-serie willen de boomhutten zo lang mogelijk geheim houden voor het publiek, maar dat blijkt nog lastig. "Er zijn zelfs boomhutgroupies die langs alle vier de locaties reizen om te gaan kijken, maar het is niet de bedoeling dat er op dit moment beeldmateriaal wordt verspreid", zegt Eefting.Als ondernemer vindt Eefting het jammer dat hij de boomhut niet eerder kan verhuren, maar het heeft ook voordelen. "We willen het ook graag goed doen. We gaan in november misschien een paar keer proef draaien, met bijvoorbeeld een eigen feestje en dan gelijk goed in de markt zetten. Dat is denk ik beter dan half in oktober", aldus Eefting.Naast Joytime uit Grolloo doen ook campings Het Tolhek in Anderen, Drouwenerzand in Drouwen en d'Oldekamp in Ansen mee aan het programma.