Gevangen 'Captain Henk' begint eigen kledinglijn

Oud-No Surrender captain Henk Kuipers uit Emmen is vanuit de gevangenis begonnen met een eigen kledinglijn. De voormalig leider van de motorclub zit al ruim negen maanden in voorarrest.

Hij wordt verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie, afpersing en mishandeling. De webshop wordt geleid door de vriendin van Kuipers. De winkel heeft volgens Kuipers niets te maken met politiek of motorclubs. "Ik wil u alleen het juiste vrije way off life gevoel geven."Henk Kuipers maakte vorige maand tijdens een zitting van de rechtbank duidelijk dat hij is gestopt bij No Surrender vanwege zijn gezin. "Ik heb kinderen en kleinkinderen en daar wil ik tijd aan besteden." De oud-voorman van No Surrender wil zijn proces in vrijheid afwachten, maar de rechter ging daar tot vier keer toe niet in mee.De 53-jarige Henk Kuipers verwierf landelijke bekendheid als woordvoerder van de motorclub. Hij had zelfs korte tijd zijn eigen reallifesoap bij omroep PowNed. De kledinglijn lijkt daarop voort te borduren. De collectie bestaat uit zwarte kledingstukken waarop een logo van Henk Kuipers is gedrukt met de tekst 'No Rules No Limits Captain Henk'. In het midden van de cirkelvormige tekst is een silhouet van Henk Kuipers te zien."No Rules No Limits stond vroeger voor het bouwen van motoren", schrijft Kuipers op de website. "En voor nu staat het voor het volgen van je leven en het bereiken van je doelen!"