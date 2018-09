Deel dit artikel:













N375 bij Meppel twee weken afgesloten De N375 bij Meppel is afgesloten (foto: Google Streetview)

De N375 bij Meppel is vanaf morgen twee weken afgesloten. Van maandag 1 oktober tot en met vrijdag 12 oktober 2018 voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de provinciale weg.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de aansluiting op de A32 en de rotonde bij de watertoren. Het asfalt op de weg wordt vernieuwd.



Verkeershinder en omleidingen

Van maandag 1 oktober 6.00 uur tot en met vrijdag 5 oktober 17.00 uur is het gedeelte vanaf de rotonde bij de Ruinerwoldseweg tot aan de rotonde bij de watertoren afgesloten.



Van maandag 8 oktober 6.00 uur tot en met vrijdag 12 oktober 17.00 uur is het gedeelte vanaf de aansluiting A32 tot aan de rotonde bij de Ruinerwoldseweg afgesloten.



In beide gevallen is een omleiding aangegeven die leidt via de A32 en de N371.