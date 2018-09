Deel dit artikel:













Liefde champignonteler Michelle niet bestemd voor Drent Harmjan Tabak redde het niet (Foto: Boer Zoekt Vrouw/ KRO-NCRV)

Toen boerin Michelle met haar oproep op tv verscheen, sloeg het hart van Harmjan Tabak uit Diever over. Helaas voor hem was zijn Boer Zoekt Vrouw-avontuur van korte duur.

Televisiekijkend Nederland zag gisteren dat champignonteler Michelle na het speeddaten voor vijf andere mannen koos. Harmjan kon met lege handen weer terug naar Drenthe.



'Houd niet van champignons'

Hij schreef voor de Brabantse boerin vanwege haar spontaniteit en haar vlotte babbel. "Daar houd ik wel van. Ik vond haar echt een hele gezellige vlotte dame."



Zelfs naar Noord-Brabant verhuizen zou de liefdeszoeker uit Diever wel voor de boerin over hebben gehad. "Als het de ware is, dan doe je dat gewoon. Van mijn kant was het er wel ja, maar het is helaas niet gelukt. Waarschijnlijk doordat ik heb gezegd dat ik geen champignons lust", zegt Harmjan.



Uit eten

En zo is Harmjan nog steeds single en staat hij open voor een nieuwe vlam. Een tweede poging om een Boer Zoekt Vrouw-boerin te versieren gaat de inwoner van Diever waarschijnlijk niet ondernemen. Harmjan: "Het was op zich wel leuk, maar je krijgt er zo veel reacties op. In principe kun je beter gewoon iemand uit eten vragen en zien hoe het loopt."