Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Ode aan het Landschap' ter ere van 100ste geboortejaar Evert Musch Wijlen Evert Musch, bezig met één van zijn laatste werken in zijn atelier in Anloo (foto: Margriet Benak /Bron: boek De schilder Evert Musch) Kunstenaar Arend Kuiper (links), Kunstplaza-eigenaar Johan Schurer en kunstschilder Ben Snijders rondom 'Vochtige weide bij Gasteren' van Evert Musch (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Vochtige weide bij Gasteren, 1974, Evert Musch (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Naderend onweer boven Dobbiaco, Dolomieten 1960, Evert Musch (foto: Margriet Benak /RTV Drenthe) Zoutmeren te Bages, bij Narbonne, Evert Musch (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Arend Kuiper, beeldend kunstenaar en leerling van Evert Musch, met zijn eigen werk 'Burgvallen', Drentsche Aa, 2008 (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Ben Snijders, beeldend kunstenaar en leerling van Evert Musch, met zijn stilleven 'Fluitekruid', 1972 (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Hij wordt gezien als één van Drenthe's belangrijkste landschapsschilders: Evert Musch uit Anloo. In 2007 overleed hij op 89-jarige leeftijd. Ter gelegenheid van zijn 100ste geboortejaar, is vanaf morgen in Assen een bijzondere tentoonstelling te zien, met werk van de meester zelf en van vier van zijn leerlingen.

Geschreven door Margriet Benak

''Ode aan het Landschap', 100 jaar Evert Musch', heet de speciale expositie in Kunstplaza Schurer. Initiatiefnemer Johan Schurer heeft de expositie in een paar weken tijd opgezet. "Ik was zes weken geleden op bezoek in Anloo, bij de galerie van Liesbeth Dijkstra-Musch: de dochter van Evert die zijn werk exposeert. Toen ontdekte ik ineens dat het dit jaar het 100ste geboortejaar is van Evert. Meteen dacht ik eraan om iets bijzonders te organiseren", vertelt Schurer.



Op slag verliefd

De Kunstplaza-eigenaar werd op slag verliefd op het werk van de Drentse kunstschilder. Schurer: "Zijn liefde voor het landschap, en hoe hij ernaar kijkt, past helemaal bij mij. Ik heb als oud-docent ook veel leerlingen mee de natuur in genomen en ze daar ter plekke leren kijken naar de schoonheid van het landschap. Dat is ook precies wat Evert Musch doet met zijn schilderijen."



De kunst van het kijken en de liefde voor het landschap - en in het bijzonder voor het stroomdal van de Drentsche Aa, waar Evert Musch zelf ook woonde - bracht de kunstschilder over op zijn leerlingen. Want hoewel hij het liefst de natuur in trok met zijn ezel om alle pracht vast te leggen, moest er ook brood op de plank komen. Zo was Evert Musch docent aan kunstschool Academie Minerva. Als meester bracht hij heel wat creatievelingen voort die later ook naam en faam hebben verworven als kunstschilder.



Leerlingen van Musch

Vier van die leerlingen van Musch hebben ook werk hangen op de expositie 'Ode aan het Landschap', naast vijftien belangrijke werken van de meester. Het gaat om Henk Helmantel, Reinder Homan, Ben Snijders en Arend Kuiper.



Assenaar Arend Kuiper (66) heeft als leerling vooral 'met liefde leren kijken naar het landschap'. En dat het Drentsche Aa-gebied ook zijn voorliefde heeft, net als bij de meester, erkent Kuiper. "Ja, het is besmettelijk. Ze vergelijken mijn schilderwerk ook wel eens met dat van Evert, maar dat vind ik niet helemaal kloppen. Er zijn legio schilders neergestreken bij de Drentsche Aa, want het blijft een wonderlijk gebied."



Ode aan Evert

Kuiper vindt het leuk om zijn werk nu samen met 'de meester' op een tentoonstelling te zien hangen. "Het is voor mij een terugblik. Niet alleen naar het landschap, maar ook naar Evert toe. De spanning die hij meebracht met het kijken, en zijn nervositeit want hij was altijd aan het bewegen, dat komt hiermee weer terug. Deze expositie is niet alleen een Ode aan het landschap, maar ook aan Evert", aldus de Asser kunstenaar. "Er is meer van hem te zien dan fraaie landschappen. Hij was veelzijdig."



Beter uit de verf laten komen

Ook Ben Snijders (75), inmiddels vijftig jaar in het vak, heeft de eer om samen met 'zijn oude meester' werk te exposeren in Assen. "Ik kon altijd geweldig met Evert over het werk praten. En hij duwde je nooit in een richting, in een bepaalde stijl. Hij liet je je eigen gang gaan en zei ook nooit dat iets niet goed was. Hij gaf wel eens tips hoe het misschien anders kon, om een bepaalde kleur beter uit de verf te laten komen."



Band leerling en meester

De historische band tussen leerling en meester is tussen Snijders en Musch altijd gebleven. "Ik woon buiten Annen en Evert zat in Anloo, dus vlakbij. Als ik dan vastzat met een werk, belde ik hem even. Of hij nog een boodschapje moest doen in Annen. Dan was hij er binnen vijf minuten en spraken we er uitgebreid over. Dat gebeurde tot een paar jaar voor zijn dood", aldus Snijders. "Ik kon heel fijn met Evert over het werk praten, of het nou over een landschap was, of over een stilleven. Prachtig." De belangrijkste les die Snijders leerde van Evert Musch: "Geloven in wat je doet."



De expositie 'Ode aan het Landschap, 100 jaar Evert Musch' is vanaf morgen te zien bij Kunstplaza Schurer in Assen en duurt tot en met 5 oktober.