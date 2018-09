Burgemeester gaat in op verzoek actievoerders buurtgebouw Bargermeer

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen heeft de actievoerders en het interim-bestuur van het buurtgebouw in Bargermeer uitgenodigd op het gemeentehuis. Van Oosterhout zal beide partijen vanavond afzonderlijk van elkaar spreken om een oplossing te vinden voor de problemen in de wijk.

Leden van de bewonersvereniging Bargermeer-Meerveld bezetten sinds vanochtend buurtgebouw 't Bargermeertje en eisten dat de burgemeester langs zou komen.Bianca Bakker van het actiecomité is blij met de uitnodiging van de burgemeester, al had ze liever gezien dat hij naar het buurtgebouw in Bargermeer kwam. "Dat is jammer, maar we kunnen nu in ieder geval wel ons verhaal kwijt. We willen dat hij actie onderneemt."De actievoerders gaan met z'n tweeën naar de burgemeester. "De rest blijft in het buurtgebouw." Of ze daar ook komende nacht blijven, is nog onzeker. "Dat hangt helemaal af van de uitkomst van het gesprek."De actievoerders zijn het niet eens met het interim-bestuur van de bewonersvereniging. Dat moet plaatsmaken voor een nieuw bestuur, vinden de actievoerders. Of het interim-bestuur ook op gesprek gaat bij de burgemeester is niet bekend. Tot op heden is dat bestuur niet bereikbaar.Het is al geruime tijd onrustig rond de bewonersvereniging. De spanningen liepen hoog op vanwege een bestuurskwestie. Het oude bestuur werd aan de kant gezet en opgevolgd door een interim-bestuur, maar volgens het oude bestuur gebeurde dat onrechtmatig.