Fleur Nagengast opent cross-seizoen op podium vlnr: Inge van der Heijden, Evie Richards en Fleur Nagengast (foto: Twitter Yolanda Alvarez)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast (20) uit Beilen is tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Amerika als derde gefinisht. Vorig jaar won ze nog het eindklassement van de wereldbeker voor beloften.

Geschreven door Karin Mulder

De wedstrijd in Waterloo werd gewonnen door de Britse Evie Richards. Regerend Nederlands kampioene Inge van der Heijden eindigde op de tweede plaats.



De beloftenrensters startten tegelijk met de eliterensters. Marianne Vos won de wedstrijd. Nagengast finishte in het complete veld op de elfde plaats.



Pijlsnelle start

De 20-jarige inwoonster van Beilen had een pijlsnelle start in Amerika. Ze draaide als vierde het veld in. Maar daarna moest ze haar snelle start toch bekopen en verloor ze wat plaatsen.



Team Parkhotel Valkenburg

Volgend jaar zomer zal Nagengast op de weg uitkomen voor Team Parkhotel Valkenburg. In de winter zal ze voor de Telenet Fidea Lions uit blijven komen. Bij haar nieuwe wegploeg rijdt ze een crossgericht programma.



Perfecte scenario

Nagengast is blij met de nieuwe kans op de weg. "Dit is voor mij het perfecte scenario. Ik voel me erg thuis bij de Telenet Fidea Lions, maar zij kunnen me geen uitgebreid wegprogramma bieden. Doordat ik het vertrouwen krijg van Parkhotel Valkenburg en iedereen enthousiast is over een samenwerking kan ik mij op beide disciplines op een perfecte manier en in een vertrouwde omgeving doorontwikkelen."



Nagengast blijft nog even in Amerika. Volgend weekend rijdt ze haar tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Iowa City.