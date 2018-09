Deel dit artikel:













Kind tipt politie over Duitser die wapens verkocht op Koningsdag De wapens waren te koop op de vrijmarkt op Koningsdag (Foto: Bas Czerwinski/ANP)

Een 45-jarige Duitse marktkoopman moet voor het verkopen van verboden wapens tijdens de Koningsdag in Emmen een boete van 1500 euro betalen.

De man stond eind april met zijn kraam op de markt en verkocht pepperspray en stroomstootwapens. Die zijn in Nederland verboden. De Duitser dacht dat zijn handelswaar in Nederland legaal was. Hij verscheen niet op zitting.



Kindertip

Een jongetje van tien jaar oud sprak de agenten op de markt aan. Hij wees naar de kraam met de tasers en pepperspray. De Duitse marktkoopman had twaalf flesjes pepperspray in zijn kraam staan. Afgeprijsd van acht naar vijf euro per stuk. De tasers gingen voor vijftien euro over de toonbank.