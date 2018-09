TT Festival mogelijk niet langer helemaal gratis

De organisatie van het TT Festival in Assen overweegt bezoekers te laten betalen. Volgens projectleider Arjen Mewe is deze maatregel noodzakelijk om meer kwaliteit en variëteit in het programma te krijgen.

Een veel gehoorde klacht op het programma van het afgelopen jaar was dat er te weinig grote artiesten te zien waren. Ook spelen sommige bands te vaak op het festival, vindt een deel van het publiek. "We willen het programma zodanig aanpassen, dat er ook een aansprekende act kan komen. Maar dan moet die act misschien wel apart betaald worden”, aldus MeweDe gemeente Assen trekt de handen van het TT Festival af en laat de organisatie over aan een zelfstandige stichting. Die stichting moet het festival samen met lokale ondernemers gaan dragen. De gemeente geeft nog wel een subsidie van 270.000 euro en zal op afstand de organisatie in de gaten houden. De provincie betaalde de afgelopen jaren 85.000 duizend euro mee aan het festival.Volgens Mewe blijft het evenement in de kern hetzelfde: een festival in de binnenstad, voor de Assenaren. "Als het even kan is dat een gratis toegankelijk festival, maar dat laat onverlet dat we een deel wellicht betaald maken en daardoor dus de variëteit kunnen verhogen."Als locatie voor een eventueel ‘plusconcert’ wordt gedacht aan het Havenkwartier of het voormalige Acmesa-terrein. “Maar het kan ook nog heel ergens anders worden. Dat laten we over aan de nieuwe stichting”, zegt projectleider Mewe, die hoopt dat begin volgend jaar de stichting een feit is.