Europese steun voor ontslagen Drentse bankmedewerkers

Bankmedewerkers in Drenthe die de afgelopen jaren hun baan verloren zijn, krijgen hoogstwaarschijnlijk financiële steun van de EU. Het geld moet worden gebruikt om mensen te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van de EU heeft vandaag een positief advies uitgebracht aan het Europees Parlement.Het geld komt uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en komt naast Drenten ten goede aan oud-bankmedewerkers uit Friesland en Overijssel. In totaal gaat er ruim 1,19 miljoen euro naar de drie provincies. De provincies hebben samen een aanvraag gedaan voor geld uit het fonds.Verschillende banken hebben de afgelopen jaren filialen in Drenthe moeten sluiten vanwege de financiële crisis. Dit jaar nog sloot ABN Amro filialen in Coevorden en Roden. De Rabobank deed tussen 2010 en 2013 de deur dicht van ruim meer dan tien Drentse banken. Ook de ING Bank sloot al veel filialen. Veel mensen verloren hun baan door de sluitingen.Voor voormalig bankmedewerkers is het moeilijker om weer aan werk te komen. Het Financieel Dagblad berichtte afgelopen juli dat van de mensen met een baan uit de financiële sector die in 2016 ontslagen werden slechts 26 procent binnen een jaar weer ander werk had. Dat tegenover het gemiddelde van 63 procent.De CDA-delegatie in het Europees Parlement laat weten dat de steun uit het EGF niet naar de betreffende bedrijven gaat, maar wordt besteed aan bijvoorbeeld training of bij- en omscholingstrajecten. "Het feit dat de werkloosheid in deze provincies hoger ligt dan het landelijk gemiddelde is één van de afwegingen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken in het Europees Parlement geweest", aldus een woordvoerder van het CDA.De definitieve beslissing moet nog genomen worden door het Europees Parlement, maar volgens de woordvoerder van het CDA is dat een formaliteit.