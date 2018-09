Actievoerders Bargermeer blijven zitten waar ze zitten

De actievoerders die sinds vanochtend buurthuis 't Bargermeertje in Emmen bezetten, hebben een 'goed gesprek' gehad met burgemeester Eric van Oosterhout. Maar dat betekent niet dat de actievoerders snel het clubhuis zullen verlaten.

Van Oosterhout nodigde de actievoerders en het interim-bestuur van bewonersvereniging Bargermeer-Meerveld vanavond uit voor een gesprek op het gemeentehuis. Doel van het gesprek was het oplossen van een slepend conflict tussen leden van de bewonersvereniging in de Emmense wijk Bargermeer.Belangrijkste uitkomst van het gesprek tussen de actievoerders en de burgemeester is dat de boekhouding van de vereniging morgen naar een onafhankelijke accountant wordt gestuurd. Het interim-bestuur wil die boekhouding graag inzien, volgens de voorzitter omdat er dingen in zouden staan die bewust uit het zicht gelaten worden.De actievoerders zijn op hun beurt bang dat het interim-bestuur wijzigingen aanbrengt in de boekhouding, waardoor het oude bestuur in een kwaad daglicht komt te staan.Het kan een paar weken duren voordat de accountant de boekhouding volledig heeft doorgespit en tot die tijd blijven de actievoerders het clubhuis 24 uur per dag bezet houden. "We zitten hier met vijftien à twintig man en gaan elkaar afwisselen tot de boekhouding terug is. Wat het interim-bestuur van plan is weten we niet. We vertrouwen ze niet", zegt actievoerder Geert Poede.De actievoerders zijn wel blij eindelijk met de burgemeester gesproken te hebben. "Er is tenminste naar ons geluisterd nu en het lijkt erop dat er eindelijk schot in de zaak komt. Al is het nog wel afwachten wat er uit het gesprek tussen hem en de voorzitter van het interim-bestuur komt", vertelt actievoerder Bianca Bakker.