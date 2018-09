Hoogeveense eerste vrouw bij opleiding Korps Mariniers stopt ermee

De eerste vrouw die aan de opleiding voor het Korps Mariniers was begonnen, is daar noodgedwongen mee gestopt. De 27-jarige Maroesjka Neutel uit Hoogeveen kan door een hardnekkige blessure niet meer verder

De training voor de elite-eenheid is sinds 1 januari vorig jaar opengesteld voor vrouwen, schrijft de NOS . Tot nu toe is Neutel de enige vrouw die door de strenge selectie heen is gekomen.De Hoogeveense zegt bij RTL Late Night ervan te balen dat ze ermee moet stoppen, maar de beenblessure dwingt haar ertoe. "Ik heb een superervaring gehad en zou het niet hebben willen missen. Je leert ontzettend veel over jezelf en over andere dingen", zegt Neutel.Neutels loopbaan nam een jaar geleden een onverwachte wending, toen ze van juf op basisschool De Holtenhoek in Vries switchte naar de zware Defensieopleiding. Neutel: "Mensen die ik kende van defensie zeiden voor de grap: 'hey, volgend jaar kun jij ook bij het Korps Mariniers'. Dat bleef steeds in mijn hoofd hangen. Toen heb ik een online trainingsschema gevolgd, waarbij je eerst twee en later zes keer per week moet gaan sporten, en keek ik wel of mijn lijf het aan kon."Na een jaar moet ze de handdoek in de ring gooien wat betreft het Korps, maar Neutel gaat wel kijken of ze bij Defensie kan blijven. Neutel: "Deze week heb ik een aantal meeloopdagen. Doordat ik hbo heb gedaan, kan ik de officiersopleiding volgen. Ik ga gewoon kijken wat er mogelijk is."