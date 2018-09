Deel dit artikel:













Groningen Airport Eelde groeit opnieuw, maar minder hard Groningen Airport Eelde kreeg weer meer passagiers (Foto: Susan Pathuis/RTV Drenthe)

Het aantal reizigers dat van en naar Groningen Airport Eelde (GAE) vloog, is gegroeid met ruim vijf procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De cijfers zijn berekend over het tweede kwartaal van dit jaar, ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daaruit blijkt dat er ruim 65.000 passagiers van en naar Eelde vlogen in de maanden april, mei en juni. De groei is minder sterk dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen steeg het aantal passagiers nog met dertien procent, ten opzichte van het jaar ervoor.



Meer bestemmingen

In juni zei een woordvoerder van het vliegveld al te verwachten dat het aantal passagiers zal blijven groeien. Dat komt volgens de woordvoerder door het aantal lijnvluchten dat Eelde tegenwoordig telt.



"We vliegen per dag drie keer naar Londen, twee keer naar Kopenhagen en een keer naar München. Dat is heel belangrijk voor de luchthaven: veertig procent van de tickets is gekocht in het buitenland. Die passagiers brengen ook weer geld naar de regio", aldus de woordvoerder toen.