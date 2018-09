De Konditorei in Roden is beste koffietent van Drenthe

De Konditorei in Roden is verkozen tot beste koffietent van Drenthe. Het café staat op de 38e plek in de Koffie Top 100 van Misset Horeca.

Daarmee neemt De Konditorei het stokje over van De Tippe in Vledder . Dat restaurant was vorig jaar de winnaar van Drenthe. De Konditorei is de enige Drentse vertegenwoordiger in de Top 100.Over De Konditorei van eigenaar Gerard van Dijk schrijft Misset Horeca: "Enthousiast vertelt Gerard over smaaktonen van komkommer, vanille, chocola, en toegegeven: het was boterzacht. Ja, deze koffie werd vrij heet geserveerd, maar dat kan ook aan het weer liggen. Pluspunt: alles werd netjes afgewogen en niet eerder geserveerd dan dat het goed was. Top!"De landelijke nummer 1 van de Koffie Top 100 is koffiebar Boot Koffie in Amersfoort. Tweede werd Capriole Café in Den Haag en East57 uit Amsterdam werd derde.Horecazaken schrijven zichzelf in of worden door hun koffieleverancier (brander) aangemeld. De lijst van zo’n 200 zaken is in twee rondes bezocht door een vakjury van bijna 50 koffieprofessionals. Na weging van deze scores ontstaat de Top 100, waarvan de top-8 uiteindelijk in de derde ronde door een zevenkoppige hoofdjury werd bezocht.