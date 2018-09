Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











​'Honderd dieren meer dan vorig jaar op Rodermarkt' Paarden op de Rodermarkt (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Pony's op de Rodermarkt (foto; Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) De paarden en pony's staan op hun plek (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) Paarden op de Rodermarkt (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

Vanochtend is in alle vroegte de Rodermarkt begonnen. Om 06.00 uur begon de paardenmarkt en om 09.00 uur gaat de warenmarkt los.

Marktmeester Albertus Lieffering is een tevreden man. "Het loopt op rolletjes. Het belooft een mooie dag te worden."



Vanochtend dacht de marktmeester nog dat de aanvoer ongeveer gelijk was, maar het blijkt beter uit te vallen. "We hebben honderd dieren meer dan vorig jaar. Veel daarvan zijn pony's en veulens. Ik weet niet of er meer gefokt is, maar er is toch meer aanvoer dan vorig jaar."



Hoe dat precies komt, weet Lieffering niet, maar mogelijk zijn er handelaren teruggekomen die er jaren niet geweest waren. "Die nemen nu toch weer de moeite om weer naar Roden te komen om te handelen. Ik heb namen op papier die ik jaren niet gezien heb en die er de jaren daarvoor wel waren."