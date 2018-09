Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Marktmeester Rodermarkt: Aanvoer vergelijkbaar met vorig jaar Paarden op de Rodermarkt (foto: Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) Pony's op de Rodermarkt (foto; Aaldert Oosterhuis/RTV Drenthe) De paarden en pony's staan op hun plek (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) Paarden op de Rodermarkt (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

Vanochtend is in alle vroegte de Rodermarkt begonnen. Om 06.00 uur begon de paardenmarkt en om 09.00 uur gaat de warenmarkt los.

Marktmeester Albertus Lieffering is een tevreden man. "Het loopt op rolletjes. Het belooft een mooie dag te worden. De laatste drie jaar is het het aantal paarden en pony's ongeveer gelijk. Dus we kunnen de handjes dichtknijpen. Er werd vanmorgen ook meteen al gehandeld, dus dat zit ook wel goed."