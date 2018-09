Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee jaar cel voor dumpen drugsafval bij Zuidwolde De vrachtwagen werd op de A28 aangehouden (foto: Henry Wallinga)

Drie mannen uit Den Haag en Zoetermeer zijn veroordeeld tot twee jaar cel voor het dumpen van drugsafval in natuurgebied De Wildenberg in Zuidwolde. Ook in het Zuid-Hollandse Benthuizen dumpte het trio drugsafval.





Aangehouden

De kleine vrachtwagen werd dezelfde avond nog op de A28 bij Staphorst door de politie aan de kant gezet. Twee personen werden in de auto aangehouden. In de auto werd ook een vat gevonden. De derde persoon werd na een korte vluchtpoging met politiehonden gepakt.



Lees ook: Eis van twee jaar cel voor dumpen drugsafval bij Zuidwolde

Amfetamine

In Benthuizen raakte een toezichthouder onwel nadat hij door een plas vloeistof uit een van de vaten was gelopen die daar waren gedumpt. De rechters achten bewezen dat de vloeistoffen in de vaten afkomstig zijn van de productie van amfetamine.



De straffen zijn gelijk aan de eisen van de officier van justitie Oplettende wandelaars in natuurgebied De Wildenberg zagen op 6 juni 's avonds een kleine vrachtwagen parkeren. De drie mannen van 26, 27 en 33 jaar dumpten twee blauwe vaten en gingen er vandoor. De wandelaars belden de politie.De kleine vrachtwagen werd dezelfde avond nog op de A28 bij Staphorst door de politie aan de kant gezet. Twee personen werden in de auto aangehouden. In de auto werd ook een vat gevonden. De derde persoon werd na een korte vluchtpoging met politiehonden gepakt.In Benthuizen raakte een toezichthouder onwel nadat hij door een plas vloeistof uit een van de vaten was gelopen die daar waren gedumpt. De rechters achten bewezen dat de vloeistoffen in de vaten afkomstig zijn van de productie van amfetamine.De straffen zijn gelijk aan de eisen van de officier van justitie