Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vrouw (31) uit Assen gepakt voor bommelding rechtbank De vrouw zei dat er explosieven zouden liggen bij de rechtbanken in Assen en Groningen (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

Een 31-jarige vrouw uit Assen is gisteren opgepakt omdat ze een bommelding deed bij de rechtbank Noord-Nederland.

Op 12 september kwam bij de politie een melding binnen dat er explosieven zouden liggen bij de rechtbanken in Assen en Groningen.



Een zoektocht in de rechtbank leverde niets op. Het gebouw werd niet ontruimd en de zittingen konden gewoon doorgaan. Wel werd het toezicht verscherpt.



De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is en wil verder niets zeggen.