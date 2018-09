Kou lijkt grotere dreiging voor militairen dan Rusland

In Litouwen raakten afgelopen winter zo'n tien Nederlandse militairen gewond door de winterse vrieskou in het land. "De verwondingen bestonden uit bevroren neusvleugels en vingers", bevestigt Defensie.

Kou blijkt een grote vijand voor Nederlandse militairen op uitzending. Kennis en goede kleding ontbreken in sommige gevallen."De verwondingen waren niet zo ernstig dat we mensen hebben moeten terug halen", zegt woordvoerder Sjaak van Elten. Nederland levert structureel rond de 250 mensen voor de NAVO-missie in het land. De militairen zijn hoofdzakelijk afkomstig van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte en 13 Lichte Brigade uit Oirschot.De militairen die gelegerd zijn in de omgeving van Rukla bleken niet goed voorbereid op temperaturen van ruim 20 graden onder nul en veel sneeuw. De commandant vroeg tijdens de uitzending om extra warme kleding. De aanvullende uitrusting werd voor een deel gekocht in Litouwen.Kou-experts van het Korps Mariniers schoten de militairen van de Havelter brigade te hulp om extra training te geven over hoe om te gaan met de kou.Volgens Anne-Marie Snels van militaire vakbond AFMP was de kledingvoorraad van Defensie niet toereikend. "Dan loop je wel weer tegen het bekende fenomeen aan dat én de kledingvoorraden niet op orde zijn én het beleid er niet in voorziet dat je in Litouwen de juiste winterkleding krijgt", schrijft Snels in het vakbondsblad OpLinie.Hetzelfde probleem speelt 45 Pantserinfanteriebataljon nu parten. Militairen moeten hun eigen warme kleding kopen voor een oefening in Noorwegen, omdat er niet genoeg kleding op voorraad is.Defensie benadrukt dat het verstrekken van kleding voor de missie in Litouwen voor komende winter wel op orde is en dat koudweertrainingen onderdeel uitmaken van het oefenprogramma.