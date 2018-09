Deel dit artikel:













Diefstal van kinderfiets nekt hardleerse kinderpornoverzamelaar De man werkt sinds zijn zestiende op kermissen (foto: Pixabay)

Een 32-jarige hardleerse kinderpornoverzamelaar uit Emmen moet tbs met voorwaarden opgelegd krijgen. Dat vindt de officier van justitie.

De man werd vorig jaar april op een kermis in Wolvega opgepakt toen hij een kinderfiets stal. Op zijn telefoon werd kinderporno gevonden.



Reclassering

Het is niet de eerste keer dat de man met justitie in aanraking komt. Sinds 2002 gebeurde dat eerst voor brandstichting en daarna voor het bezit van kinderporno. De man heeft parafilie (in zijn geval een voorkeur voor pubers). Hij wordt behandeld, maar dat gaat volgens de reclassering niet van een leien dakje. De man zou afspraken weleens aan zijn laars lappen.



De man werkt sinds zijn zestiende op kermissen. Omdat daar veel jonge kinderen komen, vindt de reclassering dat geen goede plek voor iemand met seksuele stoornissen. De Emmenaar kreeg om die reden eerder al een kermisverbod opgelegd. Dat verbod overtreedt hij regelmatig.



'Vriendelijk en niet agressief'

Vorig jaar moest de Emmenaar negen maanden cel uitzitten omdat hij tegen de voorwaarden in contact legde met een 17-jarige jongen. Begeleiders bestempelen de minderbegaafde man als 'vriendelijk en niet agressief', maar wel een man die zich niet laat behandelen.



"We hebben in alle bochten gehangen om hem te begeleiden en dit is niet gelukt", zei de officier. De kans op herhaling wordt hoog ingeschat. Naast tbs met voorwaarden, eiste de officier ook drie maanden voorwaardelijke celstraf.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.