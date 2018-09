36 jaar na de dood van IKON-journalist Kuiper: 'Dit soort onrecht verjaart niet'

"Dit soort onrecht verjaart niet", zegt Johan Niels Kuiper uit Assen. Kuiper, oud-raadslid voor D66, is het neefje van Jan Kuiper, een van de vier IKON-journalisten die in 1982 werden vermoord in El Salvador. Gisteren werd bekend dat de waarschijnlijke opdrachtgever is opgespoord.

Voor andere regimes gaat er een boodschap van uit: je kunt 36 jaar verdwijnen voor oorlogsmisdaden die je hebt begaan, maar je gaat een keer voor de bijl. Johan Niels Kuipers

Jan Kuiper was een geboren Assenaar, die als journalist onder andere werkte voor de Drentsche en Asser Courant.Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag maakten in 1982 een reportage over de gewelddadige burgeroorlog in El Salvador. Toen zij een portret wilden maken van rebellen, liepen ze in een hinderlaag van het Salvadoraanse leger en werden ze doodgeschoten.Johan Niels Kuiper was elf jaar toen zijn oom werd vermoord. "Ik zag mijn oom niet vaak, omdat hij heel veel in het buitenland zat, maar zijn dood is een gebeurtenis die niet meer uit mijn systeem verdwijnt. Het is een kras op m'n ziel. Het is voor mij ook een motivatie geweest om journalistiek te gaan studeren."Het tv-programma Zembla wist de verblijfplaats in de Verenigde Staten te achterhalen van kolonel Reyes Mena, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de vier journalisten. Hij is nooit vervolgd. Zembla zocht hem op en confronteerde Reyes Mena met zijn daad. "Om die man dan op televisie te zien, dat wringt wel, dat doet me wat", aldus Kuiper."Reyes Mena moet worden vervolgd en veroordeeld", zegt Johan Niels Kuiper. "De kans dat hij voor de rechter echt spijt betuigt is heel klein. Hij zou zich vermoedelijk opstellen als een klein zielig mannetje. En een veroordeling kan het leed binnen onze familie natuurlijk nooit laten verdwijnen.""Je krijgt met een veroordeling degene die je kwijt bent geraakt nooit terug. Maar voor andere regimes gaat er een boodschap van uit: je kunt 36 jaar verdwijnen voor oorlogsmisdaden die je hebt begaan, maar je gaat een keer voor de bijl."