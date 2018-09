Deel dit artikel:













Bluesfestival Grolloo stopt definitief na 2020 Walter en Jon Trout op het Holland Bluesfestival in Grolloo afgelopen jaar (foto: RTVDrenthe/Kim Stellingwerf)

Het Holland Bluesfestival in Grolloo stopt definitief na vijf edities. Dat betekent dat in 2020 het laatste wordt gehouden.

Johan Derksen, geestelijk vader van het festival, zegt dat het niet lukt om voldoende grote artiesten naar Drenthe te krijgen. De artiesten die binnen het budget passen, zijn na vijf edities allemaal wel geweest. Het was ook zijn plan om vijf keer een festival te organiseren, maar na de editie van dit jaar ontstond voorzichtig de hoop dat er misschien wel een vervolg in zou zitten. De conclusie is nu dat dat niet zo is.



Wereldtop

"We willen alleen de wereldtop", zegt Derksen. En ook dat is niet altijd haalbaar, want eerder liet hij al weten dat bluesartiesten van het kaliber Eric Clapton niet haalbaar zijn voor Grolloo. Het festival werd voor een belangrijk deel gefinancierd door twee zakenlieden die enorme bluesliefhebbers zijn.



"Er zijn wel naïeve mensen die zeggen dat ze het festival over willen nemen. Maar dan moet je wel bedenken dat je voor een Amerikaanse topband per uur 500.000 dollar moet betalen, waarvan ze graag de helft als voorschot overgemaakt zien. Dat moet je wel op de plank hebben liggen."



Met de twee zakenmensen pakt Derksen het plan op om in Rotterdam na 2020 een bluesclub te beginnen. "We hebben nu een pand gevonden en daar gaan we straks mee verder."



Geen reet

Dat er geen vervolg komt, vindt Derksen niet heel erg jammer. "Ach, ik zit een fase van mijn leven dat het mij allemaal geen reet interesseert. Het Holland Bluesfestival is precies geworden wat we ervan verwachtten. Het wordt nu al moeilijk om nieuwe artiesten te vinden, al weet ik zeker dat het de komende edities nog absoluut top wordt. Waanzinnig." Namen kan hij nog niet noemen.