Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











​Emmenaar gepakt met pistolen en revolver 'om op melkpakken te schieten' Bij de man werd een revolver gevonden (foto: Pixabay)

Een 39-jarige man uit Emmen moet als het aan het OM ligt acht maanden de cel in voor verboden wapenbezit. De man had in zijn woning twee pistolen, een revolver, munitie en twee boksbeugels liggen. "Om op melkpakken te schieten", zei hij tegen de rechter.

Agenten gingen op 6 juli bij de man langs omdat buurtbewoners klaagden over geluidsoverlast. Zij konden niet slapen vanwege te harde muziek en geschreeuw uit de woning van de man. In het huis vonden de agenten de verzameling wapens.



De Emmenaar is niet eerder veroordeeld. Zijn advocaat noemt de eis daarom buitenproportioneel. Ook pleitte hij voor een kleine werkstraf.



De rechtbank doet op 9 oktober uitspraak.