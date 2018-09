Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Compositietekeningen daders woningoverval in Opsporing Verzocht Politieauto's voor de woning van de slachtoffers (foto: Van Oost Media)

De compositietekeningen van de daders van een gewelddadige roofoverval in Oosterwolde, net over de grens in Friesland zijn vanavond te zien in Opsporing Verzocht.





Garagedeur

De daders maakten een kluis buit en vertrokken met de auto van de bewoners die in de garage stond. De mannen reden dwars door de garagedeur heen waardoor de kluis uit de achterbak viel. Het voertuig werd later teruggevonden bij een voetbalvereniging in Oosterwolde. Daar stond een andere auto klaar.



De overval heeft volgens de politie nog steeds een grote impact op het echtpaar van 88 en 90 jaar oud. De man moest na de overval voor controle naar de dokter. Hij liep door het geweld een zware bloeduitstorting aan zijn hoofd op en flinke kneuzingen over zijn lichaam. Twee blanke jonge mannen van tussen de 20 en 25 jaar overvielen afgelopen juni een bejaard echtpaar in hun woning aan de Logten. De daders zijn bijna een uur in het huis van de slachtoffers geweest en richtten een ravage aan. De bewoners werden bedreigd met een mes.De daders maakten een kluis buit en vertrokken met de auto van de bewoners die in de garage stond. De mannen reden dwars door de garagedeur heen waardoor de kluis uit de achterbak viel. Het voertuig werd later teruggevonden bij een voetbalvereniging in Oosterwolde. Daar stond een andere auto klaar.De overval heeft volgens de politie nog steeds een grote impact op het echtpaar van 88 en 90 jaar oud. De man moest na de overval voor controle naar de dokter. Hij liep door het geweld een zware bloeduitstorting aan zijn hoofd op en flinke kneuzingen over zijn lichaam.