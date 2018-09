Deel dit artikel:













Twee mannen krijgen werkstraf voor bezit hennep Hennep (foto: ANP/Robin Lonkhuijsen)

Een 30-jarige man uit Westerbork heeft 240 uur werkstraf gekregen voor het bezit van hennep. Zijn 27-jarige compagnon uit Assen kreeg van de rechter in Assen 180 uur werkstraf voor hetzelfde vergrijp.

De politie kwam de twee op het spoor nadat ze slachtoffer werden van een gewelddadige drugsroof in een woning in de Asser wijk Peelo. Daar probeerden ze twaalf kilo hennep te slijten aan twee Duitsers, maar in plaats daarvan werd het tweetal mishandeld en bedreigd door de twee Duitse mannen.



Duitsers de cel in

Zonder betalen gingen de twee Duitsers er met de drugs vandoor. Een getuige belde de politie, waarna de Duitse mannen konden worden opgepakt. Zij kregen in november dertig en twintig maanden cel opgelegd.