Ruim 3,5 ton subsidie om 'Meule van Wassens' weer te laten draaien

De 'Meule van Wassens' in Zuidwolde gaat weer draaien. De molen wordt gerestaureerd met subsidie van het Rijk en de provincie.

De molen was toe aan een flinke restauratie om weer te kunnen draaien. Met een zogenoemde Kanjersubsidie van 254.100 euro vanuit het Rijk en een herbestemmingssubsidie van 116.861 euro vanuit de Provincie wordt dat nu werkelijkheid."De Meule van Wassens is voor Drenthe een kanjer van een monument", zegt gedeputeerde Cees Bijl van de Provincie. "Door de molen in de toekomst te exploiteren als 'zorgmolen' krijgt de molen een nieuwe, toekomstbestendige functie en daarmee bestaansrecht. Herbestemming zoals we dat graag zien."Behalve de restauratie wil stichting De Meule ook graag een gebouw naast de molen waar streek- en meelproducten verkocht kunnen worden door mensen met een beperking. Dat geld hoopt de stichting binnen te halen door de BankGiroLoterij Molenprijs te winnen