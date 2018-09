Deel dit artikel:













Makkelie fluit Heracles - FC Emmen, ook scheidsrechters beker bekend Makkelie is de scheidsrechter bij Heracles-FC Emmen (foto: ANP/Kay int Veen)

VOETBAL - Danny Makkelie is komende zondag de leidsman bij het zevende eredivisieduel van FC Emmen, uit tegen Heracles Almelo.

Makkelie wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Mario Diks en Hessel Steegstra, vierde official is Jannick van der Laan. Martin Pérez en Freek Vandeursen zijn door de KNVB aangesteld als video-scheidsrechters.



Heracles Almelo - FC Emmen begint zondag om 12.15 uur en is weer live te volgen via Radio Drenthe vanaf 12.00 uur. René Posthuma en Niels Dijkhuizen verzorgen het commentaar bij de wedstrijd. Ook houden we je op de hoogte in ons liveblog.



Bekerduels Alcides en FC Emmen

De enige twee Drentse clubs in de KNVB-beker spelen hun wedstrijd komende donderdag, allebei om 17.00 uur. Die wedstrijden zijn live te volgen op Radio Drenthe in het programma Met Arnold naar de avond en in ons liveblog.



Alcides uit Meppel krijgt AZ op bezoek. Die wedstrijd wordt gefloten door Joey Kooij.



FC Emmen moet op bezoek in het Noord-Hollandse Oostzaan bij OFC. Scheidsrechter daar is Luca Cantineau.



Mochten de twee Drentse clubs een ronde verder komen dan volgt zaterdagavond de loting voor de volgende ronde.